Четверг, 23 Октября 2025 10:25

АрмИнфо. Удерживаемый третий год в Баку меценат, экс- госминистр Арцаха Рубен Варданян через семью передал комментарий об отказе от адвоката Авраама бермана из-за отсутствия условий для его работы и нарушений норм права.

В комментарии в частности, говорится: "Во время судебного заседания 21 октября я заявил об отказе от услуг моего адвоката Авраама Бермана. Это решение было вынужденным. Грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского судебного права в ходе текущего процесса превратили слушания в откровенный фарс. В этих условиях за минувшие месяцы все процессуальные возможности защиты были исчерпаны", - констатировал Варданян.

Он констатировал, что ему не позволили ознакомиться с материалами дела и с обвинительным заключением. "В доступе к материалам мне отказывают до сих пор: я по-прежнему не могу ознакомиться с 422 томами своего дела, суд не предоставил официального перевода ключевых процессуальных документов.

Мне не дали возможности защищаться в суде. Я не мог без ограничений и предварительной проверки обмениваться с адвокатом документами для подготовки к судебным заседаниям и не получил доступа к аудио- и видеоматериалам.

Все мои предыдущие ходатайства были проигнорированы следственными органами и судом. Важные просьбы адвоката, необходимые для справедливого процесса, тоже остались без ответа.

Ещё одним поводом моего отказа от адвоката в знак протеста против постановочного судилища стал отказ суда вызвать свидетелей, способных прояснить обстоятельства дела и подтвердить факты, имеющие значение для защиты. Суд отказался удовлетворить это ходатайство, тем самым окончательно лишив процесс признаков объективности и справедливости.

С течением времени ситуация только ухудшилась. В этом театре абсурда роль адвоката, независимо от его желания и усилий, сводится к тому, чтобы соблюсти видимость законности судебного процесса. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Мне не нужна иллюзия защиты - я требую реального соблюдения своих процессуальных прав", - резюмировал Варданян.

Напомним, что Варданян и еще 7 бывших и действующих чиновников Арцаха с конца сентября 2023 года находятся в азербайджанском плену в нарушении всех норм международного права. Международное сообщество игнорирует факт нахождения арцахских чиновников в азербайджанском плену.