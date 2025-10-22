Среда, 22 Октября 2025 17:40

АрмИнфо. Во всех тех выборах, при проведении которых будет прямо или косвенно использован административный ресурс, правящая партия "Гражданский договор" проиграет. Об этом 22 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил председатель правления партии, премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, это его убеждение было и остается. "В конце концов, мы с применением административного ресурса осуществили революцию? Это

что за политическая сила должна быть, которая отказывается от своей истории успеха, чтобы на выборах применять административный ресурс?"- задал вопросы глава правительства, добавив, что политика второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна неминуемо ведет к самоубийству.