Среда, 22 Октября 2025 16:38

АрмИнфо. В городе Цахкадзор состоялось торжественное открытие программы повышения квалификации "Школа развития мастерства для учителей русского языка и литературы в Армении".

Проект реализуется Россотрудничеством и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Как сообщает пресс-служба Россотрудничества, 80 учителей русского языка и литературы из Еревана и всех регионов страны получили возможность развивать свои профессиональные, коммуникативные и творческие компетенции, обмениваться опытом и вдохновляться новыми идеями.

Начальник Управления языковой подготовки МГИМО Марина Чигашёва в приветственном слове пожелала участникам продуктивной работы: "Надеемся, что все мероприятия окажутся не только познавательными, но и интересными. Пусть они помогут установить прочные профессиональные контакты и укрепить сообщество русистов в Армении".

С приветствием выступил советник-посланник посольства России в Армении Максим Селезнёв, подчеркнув значимость преподавания русского языка:

"Посольство и представительство Россотрудничества в Ереване уделяют большое внимание мероприятиям, направленным на поддержку преподавания русского языка в Армении. Сегодняшняя встреча в Цахкадзоре - яркий пример того, как в Ереване и Москве осознают, что русский язык - это важный фактор, способствующий укреплению и развитию национального потенциала в сфере образования".

Проректор МГИМО по языковой и довузовской подготовке Игорь Путинцев отметил, что участие в программе для университета - особая миссия: "Мы находимся в особом положении - с одной стороны, как организаторы, а с другой - как гости. Русские люди, приезжая в Армению, чувствуют себя как дома: здесь нет ощущения, что ты за границей - здесь ощущаешь, что ты среди своих". Он подчеркнул, что для МГИМО проект имеет особое значение. "Так же, как в Армении изучают и поддерживают русский язык, у нас в МГИМО - среди 57 иностранных языков - изучается и армянский. Это не просто средство коммуникации, а инструмент межкультурного диалога и проявление уважения к партнёру", - добавил он.

Руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов подчеркнул, что проект - особая гордость: "Идея родилась именно в Армении, и Министерство образования, науки, культуры и спорта страны оказало полную поддержку. Отрадно, что в программе участвуют не только 20 учителей из Еревана, но и 60 русистов из всех регионов страны".