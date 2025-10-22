Среда, 22 Октября 2025 15:55

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян не будет присутствовать на воскресной литургии в церкви села Ованаванк, где намерен отслужить службу лишенный сана Степан Асатрян.

"У меня свои дела и я не смогу принять участия в этой литургии", - сказал спикер, отвечая на вопрос журналистов о том, примет ли он участие в этой службе, особенно, с учетом намерений премьер­министра РА Никола Пашиняна посетить церковь.

В то же время, спикер в очередной раз призвал уйти в отставку Католикоса всех армян Гарегина II. "Церковь - это не хозяйство одного человека, все равно Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II - ред.) уйдет, и будет лучше, если он это сделает как можно быстрее, поскольку в этом случае у него просто не будет альтернативы", - отметил глава законодательного органа Армении.

Отметим, что накануне Степан Асатрян выступил с заявлением, в котором призвал верующих принять участие в воскресно службе. "Дорогие верующие сестры и братья, в воскресенье приглашаю вас всех в Сурб Ованнаванк, для участия в Святой и Бессмертной Литургии. Святую Литургию отслужу я - иерей Арам", - написал лишенный сана Степан Асатрян.

Напомним, что решением Католикоса всех армян Гарегина II от 21 октября иерей Арам Асатрян лишен сана. Основанием для этого решения стало заключение Комиссии по присуждению наград и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Эчмиадзина.