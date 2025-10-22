Среда, 22 Октября 2025 15:42

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян принимает участие в работе X заседания Евразийского Альянса Омбудсменов, посвященного защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей. Об этом сообщает омбудсмен РФ Татьяна Маскалькова.

"В работе X заседания Евразийского Альянса Омбудсменов, посвященного защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей участвуют омбудсмены 11 государств: России, Армении, Бахрейна, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Монголии, Таджикистана, Ирана, Шри-Ланки, Монголии.

В качестве наблюдателей принимают участие наши коллеги из Турции, Мьянмы, Иордании, Абхазии, Пакистана, Индонезии, Омана, Приднестровья, Южной Осетии, Ирака, Туркменистана, Вьетнама, Камбоджи и Ливана. А также: представители законодательных и исполнительных органов власти, дипломаты, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации", - говорится в публикации Маскальковой в телеграм-канале.