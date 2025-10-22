Среда, 22 Октября 2025 15:32

АрмИнфо. Решение Азербайджана снять ограничения на транзит грузов в Армению является свидетельством установившегося мира между двумя странами. Об этом 22 октября в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшей перспективе не будет недостатка в подобных двусторонних шагах. "Я приветствую заявление президента Азербайджана по этому вопросу. Еще имеются некоторые вопросы, и мы рассчитываем на их скорое решение", - сказал спикер.

Говоря о проблеме армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах, Симонян заверил, что эта тема присутствует всегда, в том числе, и в ходе последней встречи спикера с азербайджанским коллегой Сахибой Гафаровой. Кроме того, как отметил председатель НС, вопрос об армянских пленных был поднят им и в своем выступлении на заседании Межпарламентского союза. В целом, спикер положительно оценил свою встречу с Гафаровой, одной из главных тем беседы с которой стало содействие парламентов двух стран к подготовке общественности Армении и Азербайджана к миру. "По моим впечателениям, у моего азербайджанского коллеги также имеется подобное восприятие дальнейшего развития мирной повестки. Была очень теплая встреча, мы договорились обсудить механизмы взаимодействия, причем, речь идет не о далекой перспективе. Стороны считают, что все это необходимо сделать по возможности быстрее и в более большом масштабе", - отметил Симонян, добавив, что азербайджанская сторона в очередной раз заверила, что не намерена прибегать к каким-либо военным действиям против Армении.