Среда, 22 Октября 2025 14:09

АрмИнфо. Срок военной службы должен определяться на основании оценки рисков возможной агрессии со стороны противника и необходимости защиты государства в данный момент и в ближайшем будущем. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил военный эксперт Айк Нагапетян, касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна о сокращении срока обязательной военной службы в Армении с 24 до 18 месяцев со следующего года.

Как рассказал эксперт, численность личного состава армии определяется на основе стоящих перед страной вызовов, исходящих от соседних или дальних стран, а также с целью нейтрализации угроз при необходимости. То есть, как пояснил Нагапетян, численность армии - не добровольное желание. Для наглядности эксперт в качестве примера привел ситуацию в Израиле в 1948 году. "Тогда, маленький по численности населения Израиль был заблокирован арабскими государствами, которые начали проводить военные действия. Для того, чтобы суметь эффективно противостоять противнику, военное руководство Израиля стало призывать мужчин сроком на 8 лет, а женщин на 6. То есть, срок военной службы определялся на основании стоящих перед государством вызовов и необходимости противостояния любой возможной агрессии", - подчеркнул Нагапетян.

Эксперт обратил внимание, что сегодня Армения и Азербайджан находятся в состоянии необъявленной войны, поскольку законодательные органы двух стран не приняли ни одного правового акта, подтверждающего провозглашение мира между государствами. "Азербайджан увеличивает военные расходы на закупку наступательного оружия. Например, несколько дней назад они приобрели из Пакистана военные истребители четвертого поколения, которые уже продемонстрировали свою эффективность в боях в Индии и Афганистане", - подчеркнул эксперт.

Помимо этого, как отметил эксперт, днями ранее прошли военные учения вооруженных сил танковых войск Турции, Грузии и Азербайджана.

"Вдобавок к этому ко всему Азербайджан увеличил количество военного персонала, в данный момент он составляет около 100 000. И примерно в таком же количестве в течение 72 часов азербайджанская сторона может посредством призыва пополнить резервные воинские части, к которым прикреплены около 80 000 военнослужащих запаса. То есть, Азербайджан, имея довольно серьезный человеческий военный резерв, тем не менее, не отказался от механизма призыва в запасные части", - обратил внимание Нагапетян.

Между тем, как напомнил эксперт, в Армении не только сокращается срок военной службы, но и тем самым сокращается численность армии, а также ее военные расходы в госбюджете. Касаясь в этом ключе заявлений властей о том, что их заменят контрактные военнослужащие, он напомнил, что их призыв начался еще в 1990 годах в связи с дефицитом военнослужащих-срочников.

"Тогда призыв на ведение боевой службы осуществлялся среди участников войны или граждан, имеющих военный опыт, и имеющих соответствующее этому здоровье. Однако надо понять, что для контрактного военного персонала - это не служба, а работа, в связи с чем такому военнослужащему должен быть предоставлен хотя бы соцпакет. Между тем, на сегодняшний день действующая власть об этом не говорит ни слова", - обратил внимание эксперт.

Он выразил убеждение, что такое отношение приведет к сокращению количества даже контрактных военнослужащих. То есть, как заметил Нагапетян, власти Армении не только сократили срок военной службы, но и не предприняли никаких шагов, для пополнения численности контрактников. "В конце концов, как результат, наступит момент, когда военный персонал армянской армии станет значительно меньше азербайджанского. И на фоне отсутствия подписания мирного договора применение Азербайджаном угрозы силой станет более эффективным. А это значит, что Армения пойдет на любые уступки Азербайджану на фоне превосходства их армии", - пояснил эксперт.

Касаясь основной причины сокращения срока военной службы, Нагапетян выразил убеждение, что это предвыборный шаг, напомнив, что решение изначально должно было вступить в силу с июня 2026 года, однако было перенесено на 1 января. Эксперт заметил, что именно в этот период начнется зимний призыв, и вдобавок предположил, что уменьшение срока военной службы может быть продолжено и сокращено еще на 6 месяцев перед выборами в июне 2026 года. "Власти обоснуют такое свое решение миром с Азербайджаном и бессмысленностью в этой связи более длительного срока службы. То есть, очередное сокращение будет использовано в качестве предвыборного инструмента. Однако, надо понять, что попытка премьер-министра убедить всех, что гарантией мира является "бумага", подписанная в Вашингтоне, ничего из себя не представляет", - заметил эксперт.

В подтверждении своих слов он напомнил, что подобное соглашение при посредничестве четырех государств - США, Турции, Катара и Египта, было подписано 10 октября в городе Шарм-эш-Шейх, по которому между Израилем и ХАМАС был заключен режим прекращения огня. "Однако, это было сделано без присутствия основных субъектов этого конфликта. 13 октября этот документ вошел в силу, однако уже 19 октября Израиль снова нанес удар по мирному населению в Секторе Газа, запустив около 120 авиабомб. Вот реальная цена посредничества США", - подчеркнул Нагапетян.

Резюмируя, эксперт выразил убеждение, что выходом из ситуации будет адекватная оценка ситуации, сложившейся в Армении. "Сегодня основная проблема заключается также в том, что многие политические партии и экспертные круги не идентично оценивают ситуацию, то есть, нет консолидации вокруг одной идеи и единой позиции решения существующих проблем и угроз", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, что ранее президент Азербайджана заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Он отметил, что первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению и заявил, что это является показателем того, что мир теперь между странами существует и на практике. В Армении приветствовали данное заявление президента Азербайджана, отметив, что оно имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций. В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о сокращении срока обязательной военной службы в Армении с 24 месяцев до 18 месяцев. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Эксперты считают, что подобным образом правящая сила во главе с Пашиняном пытается получить дополнительные голоса на предстоящих парламентских выборах, запланированных на июнь 2026 года.