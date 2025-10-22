Среда, 22 Октября 2025 13:56

АрмИнфо. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, готово, остались последние нюансы. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в своем выступлении на 5-м Тбилисском форуме "Шелковый путь".

По его словам, обе стороны продолжат подготовку в этом направлении. "Когда придет время, оно будет подписано", - отметил Асадов, передает АПА.

Напомним, что 8 августа в ходе трехсторонней встречи в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Азербайджанв Ильхам Алиев подписали совместную декларацию. Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) на территории Республики Армения.