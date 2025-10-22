Среда, 22 Октября 2025 13:54

АрмИнфо. Евросоюз выразил воодушевление последними событиям в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

"Очень воодушевлена серией последних позитивных шагов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая объявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров для Армении через Азербайджан", - написала специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Магдалена Гроно на своей странице в соцсети Твиттер (X).

Она также обратила внимание на вчерашнюю встречу спикеров законодательных органов Армении и Азербайджана в Женеве, а также запланированные круглые столы экспертов гражданского общества Армении и Азербайджана в Ереване. В этом ключе европейский чиновник подчеркнула готовность ЕС поддерживать такие инициативы. "ЕС тепло приветствует эти практические шаги и готов поддерживать все подобные инициативы, а также дополнительные меры по укреплению доверия", - отметила Гроно.

Специальный представитель ЕС также позитивно расценила планы по восстановлению региональной инфраструктуры. "Мы также приветствуем объявленную подготовку к очередной встрече между Арменией и Турцией, посвященной восстановлению и перезапуску железной дороги Гюмри-Карс", - добавила она.

21 октября президент Азербайджана сообщил о разблокировке транзитных грузов в Армению. По его словам, в рамках этих шагов, впервые из Казахстана через Азербайджан и Грузию в Армению будет доставлено казахское зерно. Официальный Ереван приветствовал данные шаги азербайджанской стороны.