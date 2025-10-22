Среда, 22 Октября 2025 13:52

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I уверен, что армянскому народу нужны новые лидеры, чтобы помочь стране выйти из сложившейся ситуации. Его Святейшество сделал это заявление на мероприятии, посвященном 30-летию его интронизации.

"Родина движется к самоуничтожению, а Диаспора - к самоликвидации. Мы должны положить этому конец общеармянскими силами. Сегодня мы живем на перепутье нашей истории. В этой ситуации нам нужны новые лидеры, новые подходы, новое отношение, чтобы выйти из нынешнего болота. Мы не можем двигаться вперед, повторяя одно и то же, особенно в эпоху ежедневных перемен. Мы не можем жить эгоцентрично и эгоистично, мы должны открыть глаза и увидеть, куда идут наш народ и наша Родина", - заявил Арам I.

Его Святейшество отметил, что геополитические условия меняются, и сегодня необходимо, чтобы молодые люди привносили новую жизнь, поскольку именно они познают современный мир. По словам Католикоса, большое значение следует придавать молодым людям, доверять им, поскольку именно они будут формировать будущее армянского народа. "Когда одни и те же люди сидят на одних и тех же стульях, сформированных одним и тем же образом мышления, стулья изнашиваются, как и те, кто на них сидит", - подчеркнул Арам I.

Он отметил, что роль Диаспоры в спасении и восстановлении Армении существенна и первостепенна, и именно Диаспора может остановить этот процесс, несмотря на то, что сталкивается с различными трудностями и вызовами в разных странах. Сейчас, по словам Католикоса, Католикосат Великого Дома Киликийского начал процесс реорганизации Диаспоры, поскольку укрепление Армении обусловлено укреплением самой Диаспоры.