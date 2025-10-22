Среда, 22 Октября 2025 11:49

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян в рамках визита в Ширакскую область направилась в следственный МВД, где встретилась с гражданами, задержанными 20 октября у мэрии Гюмри при задержании градоначальника Вардана Гукасяна.

Как сообщили в пресс-службе защитника прав человека (ЗПЧ), в частности, Манасян ознакомилась с основаниями их задержания, а также надлежащим ли образом обеспечиваются их права. Кроме того, Омбудсмен провела с ними личные беседы, о содержании которых в офисе ЗПЧ не стали разглашать из-за их конфиденциального характера.

Она также провела ряд втсреч. В частности, в рамках встречи с губернатором Ширакской области Давидом Арушаняном Манасян коснулась проблем, связанных с защитой прав в регионе и подчеркнула важность надлежащего сотрудничества всех органов, оказывающих влияние на систему обеспечения прав человека. Затем Омбудсмен посетила общины Амасия и Ашоцк, где провела встречи с их жителями, в том числе с насильственно перемещенным населением из Арцаха.

В ходе обсуждений были подняты различные общественные и социальные проблемы, связанные с образованием, занятостью, общественным транспортом, дорожным строительством, а также доступом к государственным и общественным услугам. В частности, как отметили в офисе ЗПЧ, в Амасии жители сообщили о проблемах доступа к паспортным услугам, а в Ашоцке подняли отдельные вопросы, связанные с дорожным строительством.

"В ходе посещений различных населенных пунктов фиксируются разнообразные проблемы, для решения которых приоритетным является эффективное сотрудничество с государственными органами и органами местного самоуправления", - отметила Манасян, подчеркнув, что по всем зафиксированным проблемам будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, что 20 октября, по обвинению во взяточнистве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Решением судьи Антикоррупционного суда Вардгеса Саркисяна мэр Гюмри арестован сроком на два месяца. На данный момент среди задержанных 33 человека, в том числе граждане, прибывшие на место, чтобы поддержать и не позволить задержать мэра второго по величине города в Армении. Антикоррупционный комитет также принял решение приостановить полномочия всех задержанных чиновников. Адвокат Заруи Постанджян сообщила, что дело касается архитектора мэрии, совершившего определенные действия, которые никак не связаны с Варданом Гукасяном, поскольку они были осуществлены в период нахождения у власти Сарика Минасяна.