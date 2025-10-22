Среда, 22 Октября 2025 10:39

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал продуктивной встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном.

"Уверен, что она будет способствовать укреплению сотрудничества между Грузией и Арменией", - написал Кобахидзе в соцсети Твиттер (X).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с двухдневным рабочим визитом Грузии.