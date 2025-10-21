Вторник, 21 Октября 2025 19:08

АрмИнфо.В Ереване 21-22 октября состоится двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. Об этом сообщает Исследовательский центр политики безопасности (Research Center on Security Policy).

Согласно источнику, в ходе обсуждений, среди прочих тем, будут затронуты армяно-азербайджанская мирная повестка, вопросы укрепления взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути формирования устойчивого экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов представителей гражданского общества двух стран