В Ереване пройдет круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана

АрмИнфо.В Ереване 21-22 октября состоится двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. Об этом сообщает Исследовательский центр политики безопасности (Research Center on Security Policy).

Согласно источнику, в ходе обсуждений, среди прочих тем, будут затронуты армяно-азербайджанская мирная повестка, вопросы укрепления взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути формирования устойчивого экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов представителей гражданского общества двух стран

