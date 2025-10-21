Вторник, 21 Октября 2025 16:42

АрмИнфо. То, что произошло в Гюмри, является продолжением всего того, что граждане Армении привыкли видеть в период серже-кочаряновского правления. Об этом 21 октября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

По его словам, отлученный ранее от миски вновь вернулся к ней, не осознавая того, что бюджет местных органов самоуправления или государственный бюджет отныне не являются мисками. Средства бюджетов являются источниками для улучшения жизни общин и государства. "В Армении все знают, что даже при малейшей возможности прихода к власти любого представителя серже-кочаряновского клана, он будет использовать эту возможность для заполнения своей миски, что и сделал Варданик (арестованный мэр Гюмри Вардан Гукасян - ред.)", - сказал провластный депутат. Он добавил, что для него лично очевидно, что Вардан Гукасян является преступником и представителем криминального мира.

Алексанян указал на шикарную гостиницу в Гюмри, принадлежащую Гукасяну, и задался вопросом о том, если человек не является коррупционером, получая всего 200 тысяч драмов зарплаты, откуда у него все это.