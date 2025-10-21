Вторник, 21 Октября 2025 15:12

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором казахско-азербайджанском заседании Высшего межгосударственного совета в Астане назвал историческим Декларацию о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает пресс-служба Токаева, он подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско- азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря личному вкладу азербайджанского президента Ильхама Алиева.

"Высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу. Все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с Вашим созидательным, сильным лидерством. Отдельно хочу отметить историческое значение Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Проявленные Вами твердая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений. Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами. Мы искренне радуемся успехам братского Азербайджана, желаем успешного воплощения в жизнь высоких целей по построению сильного и прогрессивного государства. Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть всё: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению, - считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также указал на особый характер казахско-азербайджанских отношений. "Совет выступает эффективной площадкой для выработки согласованных решений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество. Ильхам Гейдар оглу, я придаю исключительное значение Вашему государственному визиту. Символично, что Ваш визит проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами.

За эти годы мы наладили активный политический диалог, создали прочную договорно-правовую базу для неуклонного развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. И такая комплексная, последовательная работа всецело поддерживается гражданами двух государств", - сказал Токаев.

Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.