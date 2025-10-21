Вторник, 21 Октября 2025 14:23

АрмИнфо. Армения с 2018 года (то есть с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна - Ред.) стала разменной монетой геополитических интересов, содержащих в себе риски для страны, и представляющих интерес для других региональных игроков. Такое мнение выразила юрист международник, политический аналитик Анна Абрамян в ответ на статью испанского издания Periodista Digital, утечка представленной информации которого поступила из Франции, а именно от анонимного представителя находящейся там армянской общины.

Статья под названием "Меморандум между Арменией, Азербайджаном и США идет вразрез с интересами Франции и приведет регион к войне", по мнению аналитика, в действительности не попытка французской стороны отстаивать армянские интересы, а заявление о своей доле в регионе. В связи с этим эксперт представила основные положения статьи, касающиеся маршрута Трампа и позицию Франции в его отношении. При этом она обратила внимание, что авторы статьи заявляют о том, что знакомы с текстом документа, который называется "Меморандум о взаимопонимании", помимо этого отмечается, что они имеют свои связи с представителями правящей силы в Армении, и потому осведомлены обо всех процессах изнутри.

Касаясь представленной позиции по маршруту Трампа, Абрамян заметила, что согласно изданию, меморандум предполагает двухсторонний экономический региональный коридор, и так называемые "Оборонные ворота Трампа", которые должны будут осуществлять контроль над дорогой. Касаясь последнего, она пояснила, что речь идет о присутствии военного контингента США, известного как Американская частная военная компания (ЧВК). "Согласно источнику, эта компания будет состоять из 1000 военных, которые должны будут обеспечивать безопасность по всей протяженности дороги", - добавила аналитик.

В этом ключе Абрамян решила напомнить о методе работы подобной ЧВК, которая в данный момент находится в Газе и вместе с Израилем, по сути, осуществляет <резню мирного населения>. "Сколько бы палестинцы не шли на переговоры, Израиль отказывается от любых договоренностей. В данный момент существует только устное соглашение, которое в действительности преследует цель перестановки войск и организации различных диверсий для ослабления палестинской стороны и продвижения позиций Израиля", - обратила внимание эксперт.

Как продолжила Абрамян, присутствие ЧВК при этом предполагает отсутствие в регионе каких-либо международных организаций, наделенных мандатом осуществления мониторинга и предоставляющих странам возможность обращаться в международные суды в случае фиксирования нарушений. "В статье испанского издания, в связи с этим, отмечается, что подобные ЧВК предпринимают механизм подавляющей активности и руководствуются более строгой методологией контроля только в тех случаях, когда они представляют стратегический интерес для США. Подобный подход помогает США избегать какой-либо формы ответственности и избегать отчетности перед своим электоратом, поскольку все возможные потери не касаются ВС Америки. В связи с этим в испанском издании подчеркнули, что появление американских войск на территории Армении достаточно для того, чтобы подписание меморандума премьер-министром Николом Пашиняном воспринималось как национальное предательство", - добавила эксперт, касаясь представленного подхода в статье.

Абрамян от себя добавила, что применение силы данной ЧВК в целях обеспечения полноценности коридора будет, в частности, зависеть от интересов американской стороны и от того, как будет развиваться ситуация. Однако она заметила, что вышесказанное укладывается в логику риска потери французской стороной сферы влияния в регионе.

В качестве демонстрации продвижения других интересов французской стороны, эксперт представила еще одно мнение из статьи. В частности, как заметила политический аналитик, согласно источнику, меморандум будет означать лишение Армении суверенитета и реализацию интересов Турции. "В проигрыше от этого окажется также Европа, поскольку Армения фактически окажется под оккупацией специально назначенных вооруженных сил, которые будут действовать под флагом США, что будет означать исключение других партнеров, таких как ЕС или Франция", - далее отмечается в издании.

Резюмируя вышесказанное, Абрамян заметила, что данная статья глобально демонстрирует полное игнорирование интересов армянской стороны, поскольку в ней не представлены хотя бы мнения армянских экспертов. Помимо этого, она выразила убеждение, что именно армянская община, некоторые партии и Армянские церкви "западных" епархий поддерживают власть Пашиняна, причем все это, по ее словам, осуществляется при поддержке Франции. "Поэтому, даже если в какой-то момент Франция или ЕС будут вовлечены в эти процессы, их действия никак не будут исходить из интересов армянской стороны", - уверена аналитик.

В качестве подтверждения своих слов, эксперт также напомнила, что главным интересом французской и американской стороны в регионе является ослабление России, Ирана и Китая. В этом контексте, как заметила Абрамян, регулирование коридоров в регионе в их понимании не может осуществляться в рамках проекта Китая "Один пояс - один путь", или "Север-Юг". "Вместо этого они предпочитают Срединный коридор, который является проектом западных сил, и который полностью будет контролироваться ими", - пояснила аналитик.

В качестве еще одного подтверждения несоответствия заявлений французской стороны интересам Армении, она напомнила, что Франция является самым большим лоббистом представления интересов Азербайджана и реализации прохождения по территории Турции азербайджанского газа. "Что также подтверждает, что официальный Париж не поддержит Армению, кроме нескольких маленьких показательных действий", - пояснила Абрамян.

Таким образом, как заметила эксперт, подобные статьи и содержащиеся в них смыслы отражают борьбу за сферы влияния, в том числе между Францией и США. Она выразила убеждение, что статья лишь демонстрирует опасения Франции, как уже бывшего члена Минской группы ОБСЕ (то есть страны, имевшей когда-то свое влияние в вопросах между Арменией и Азербайджаном - Ред.), потерять свое значение в регионе на фоне создания США новой геополитической ситуации. "Между тем, в Армении должны понять, что данный маршрут - это не "ворота защиты Армении", как это представляет американская сторона, а именно <маршрут Трампа>. Это, в свою очередь, означает наличие зеленого света для усиления присутствия здесь Турции и Израиля, а следовательно осуществление политики нейтрализации армян. И нападки на Первопрестольный и Католикоса являются лишь предвестниками для нападения на Сюник", - резюмировала эксперт.

Напомним, что проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.