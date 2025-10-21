Вторник, 21 Октября 2025 14:19

АрмИнфо. 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Об этом говорится в сообщении Первопрестольного Эчмиадзина.

Согласно источнику, основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Святой Церкви.

В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьев- священников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия.

В течение последнего месяца он самовольно пропускал часть литургии, в которой упоминаются имена Католикоса всех армян и предстоятеля епархии, тем самым фактически отлучив себя от Церкви. Он также неоднократно настойчиво требовал своего присутствия на заседаниях Комитета, обходя его полномочия, а также нарушая обет послушания своим непочтительным поведением. Лишенный сана священнослужитель впредь будет числиться среди мирян под именем Степан Асатрян.

Напомним, что 16 сентября 2015 года духовный пастырь Ованнаванка отец Тер Арам заявил по Общественному телевидению, что в 2021 году в Армянской Апостольской Святой Церкви имело место принуждение к участию в предвыборных митингах одной из политических сил, и поскольку участие в митингах является деянием, запрещённым как старым, так и новым Уголовным кодексом, 17 сентября "Союз информированных граждан" обратился в Генеральную прокуратуру Республики Армения с заявлением о преступлении, требуя расследования данного публичного заявления.

15 октября сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия в Арагацотнской епархии на основании его заявлений.

В результате более двух десятков обысков были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного судопроизводства: носители электронной информации, особо крупные суммы денег, большое количество золотых и серебряных украшений, многочисленные талоны на топливо, выданные на имя ряда коммерческих организаций, а также другие предметы и вещи. Были арестованы предстоятель Арагацотнской епархии епископ Мкртич Прошян, отец Гарегин Арсенян и ряд сотрудников.