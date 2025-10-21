Вторник, 21 Октября 2025 14:00

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении в первом чтении начались обсуждения по представленным депутатами НС Тагуи Казарян и Сисаком Габриеляном поправкам в законе "Об аудиовизуальных СМИ".

Представляя поправки, Тагуи Казарян отметила, что документом предусмотрено сократить количество телеканалов, вещающих в общественном мультиплексе, с трех до двух. В настоящее этим статусом обладают "Первый канал", как основной вещатель, духовно-культурный канал "Шогакат" и информационный канал "Лурер". В законопроекте прямо не говорится о возможности закрытия телеканала "Шогакат" Армянской Апостольской церкви, но практически все наблюдатели сходятся во мнении, что речь идет именно о нем.

Тагуи Казарян подчеркнула, что высвобожденные государственные средства в размере 3 млрд драмов будут распределены на конкурсной основе между другими вещателями для разработки культурно-образовательных и духовных программ. "Оценка текущей ситуации показывает, что сохранение необходимого количества общественных вещателей, соответствующих требованиям, установленным действующим правовым регулированием, вызывает проблемы с качеством",

- заявила Казарян. Напомним, что ряд журналистских организаций выступили с заявлением, призвав не исключать телекомпанию "Шогакат" из общественного вещания. " В повестку заседания Национального Собрания включен проект поправок в закон "Об аудиовизуальных средствах массовой информации". Этот документ устанавливает, что количество общественных вещателей может быть не меньше трех, как в действующем законе, а не меньше двух. Также снимается требование о наличии образовательно-культурной программы. Из этого следует, что речь идет о телекомпании "Шогакат" и ее исключении из числа общественных вещателей. Инициатива явно продиктована политическим контекстом на фоне обостряющегося противостояния власти и Армянской Апостольской Церкви. Общественные интересы требуют, чтобы культурные, духовные, образовательные, научные и другие подобные темы, освещение которых, как правило, не преследует коммерческих целей, а имеет важное значение для развития общества, были в числе приоритетов самого Общественного вещателя. Предлагаемая законодательная поправка создает противоположное впечатление. Призываем отказаться от практики сугубо ситуативного подхода к законодательству о СМИ, которая стала тревожной традицией и наносит ущерб эффективному функционированию и развитию сферы>, - отмечается в заявлении.

Заявление подписали Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс- клуб, Центр медиа инициатив, Институт многосторонней информации - Армения, Клуб общественной журналистики, НПО "Журналисты во имя будущего", Новости Армении - NEWS.am.