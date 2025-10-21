Вторник, 21 Октября 2025 12:44

АрмИнфо. Члены Палаты архитекторов Армении обеспокоены работами, проводимыми на Мемориальном комплексе Цицернакаберд, посвященном памяти жертв Геноцида армян 1915г. в Османской Турции.

В их заявлении, под которым подписалось 172 архитектора, говорится, что работы осуществляются с ошибочными архитектурно-инженерными проектными решениями, в результате чего нарушается инженерно­структурная устойчивость памятника и утрачиваются авторский облик и выразительность. Обращаясь к Фонду <Музей-институт Геноцида армян>, а также к Министерству образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Палата архитекторов призывает немедленно прекратить текущие реставрационные работы мемориала Геноцида армян и создать новую профессиональную группу с привлечением опытных специалистов в области инженерного дела, архитектуры, сейсмостойкого строительства и реставрации.

Архитекторы требуют провести комплексное научное исследование мемориала, в том числе фотометрическое, ультразвуковое, материаловедческое, геологическое, геофизическое и др., а также оценить существующие проекты гидроизоляции и дренажа как неполноценные, с целью незамедлительной разработки новых решений новой профессиональной группой.

В заявлении говорится о необходимости заказа нового проекта реставрации мемориала Геноцида армян, включающего решения по восстановлению уже поврежденных трёх стел, а также отдельный проект по сохранению девяти уцелевших исторических стел.

<До проведения исследовательских работ и разработки нового проекта, с целью сохранения памятника, необходимо провести временную консервацию для защиты от дождя и снега>, - отметили в Палате.