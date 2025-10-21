Вторник, 21 Октября 2025 00:30

АрмИнфо.Возможности расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере, увеличения товарооборота, диверсификации экспорта и импорта, а также обеспечения новых логистических маршрутов обсудили на встрече в Ереване министр экономики Армении Геворг Папоян и посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики Армении, стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в агропромышленном секторе и обеспечении продовольственной безопасности.

Папоян подчеркнул важность инвестиций в различные отрасли экономики Армении, а также деятельности компаний с участием казахского капитала.

Состоялся также обмен мнениями по дорожной карте торгово-экономического сотрудничества на 2024-2025 годы.

Папоян подчеркнул, что правительство Армении готово продолжать сотрудничество, всецело поддерживая реализацию совместных программ и продвигая новые инициативы.