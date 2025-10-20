Понедельник, 20 Октября 2025 17:38

АрмИнфо. В повестку стартующего 21 октября пленарного заседания Национального Собрания Армении включено 28 вопросов. Решение об этом принято по итогам заседания Совета НС, которое провел вице- спикер Рубен Рубинян.

В ряд решений Совета были внесены изменения и дополнения. Предложение об исключении депутата от оппозиционной фракции "Армения" Агнесы Хамоян из состава парламентской группы дружбы Армения-Израиль не было принято.

Также утверждён график проведения в комиссиях НС предварительных обсуждений по проекту закона "О государственном бюджете Республики Армения на 2026 год".

Совет также обсудил вопрос назначения члена конкурсного совета, сформированного для отбора кандидата на должность члена Комиссии по предотвращению коррупции. Заместитель председателя НС Рубен Рубинян сообщил, что фракция "Гражданский договор" выдвинула на эту должность кандидатуру депутата Арусяк Джулакян. Фракции "Армения" и "Честь имею" кандидатуры не выдвинули.

По итогам голосования Арусяк Джулакян назначена членом конкурсного совета, сформированного для отбора кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии.