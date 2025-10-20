Понедельник, 20 Октября 2025 17:36

АрмИнфо. Один из членов движения "По-нашему", правозащитник Рубен Мхитарян задержан в Гюмри.

Как сообщила пресс-служба движения, ранее он пытался в качестве правозащитника разрешить неприемлемую ситуацию, сложившуюся в мэрии второго по величине города в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в МВД Армении, в целом, в связи с столкновениями между полицией и гражданами, собравшимися для защиты мэра Гюмри Вардана Гукасяна, были задержаны 23 человека.

Напомним, что сегодня по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".