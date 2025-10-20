Понедельник, 20 Октября 2025 17:33

АрмИнфо. В Ереване в спортивном комплексе "Динамо" 25 октября состоится международный чемпионат по боевым искусствам между представителями Армении, Ирана и Грузии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Национальной федерации Айкикендо каратэ Армении и Всемирной организация кикбоксинга (WKO Armenia), турнир нацелен на содействие развитию боевых искусств в Армении, укрепление связей с соседними странами в сфере спорта и формирование здоровой соревновательной среды для молодых спортсменов.

Согласно источнику, он будет проходить в контактном формате, охватывающем различные стили и возрастные группы. В рамках турнира армянские спортсмены получат возможность продемонстрировать свое мастерство и высокую спортивную подготовку на международной арене.