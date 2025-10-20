Понедельник, 20 Октября 2025 17:32

АрмИнфо. Проведение конференции, посвященной Академгородку, является прекрасной площадкой для обмена мнениями и идеями. Об этом 20 октября журналистам заявил министр образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

"Это отличная площадка для обмена мыслями и идеями, представления своих взглядов. Очень важно, чтобы соседние государства также стратегически поддерживали друг друга и делились накопленным опытом, видением развития и актуальной информацией. Существует множество проблем, особенно в сфере образования, и эта платформа - прекрасная возможность обсудить их решения", - отметил грузинский министр.

Он добавил, что недавно в Грузии была представлена концепция фундаментальных реформ в сфере высшего образования. "Таким образом, существует широкий потенциал для сотрудничества в этом направлении",

- отметил Гиви Миканадзе, сообщив, что в Грузии также реализуется программа по созданию университетского города.