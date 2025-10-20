Понедельник, 20 Октября 2025 17:29

АрмИнфо. Большую часть жителей Гюмри подвергли приводу тогда, когда все действия по задержанию мэра города Вардана Гукасяна уже были завершены. Об этом 20 октября журналистам заявил продюсер, руководитель фракции "Моя мощная община" Совета старейшин Гюмри Рубен Мхитарян.

По его словам, имеется много лиц, подвергшихся приводу, среди них и представитель движения "По нашему" также Рубен Мхитарян. Все происходящее в городе, как отметил продюсер, является не чем иным, как распространением страха среди жителей Гюмри, попыткой эмоционально сломать их, запугать. Практически, речь идет о полицейском государстве. "О представлениях властей мы уже говорим семь лет. Если речь шла о простом случае взятки, можно было бы вызвать Гукасяна по повестке. Все это театрализованное представление нацелено на достижение лишь одной цели: напугать гюмрийцев, в том числе, путем привода Кумарийское отделение полиции 17-18-летних юношей. Но власти должны осознать одно: запугать гюмрийцев невозможно", - сказал Рубен Мхитарян.

Он добавил, что власти любой ценой стремятся обеспечить форой своих представителей, особенно накануне выборов в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат. Мхитарян заметил, что подобное развитие событий может привести к внутреннему взрыву, что наводит ужас на представителей власти. Для них выборы - самая хорошая конфигурация для удержания власти, и для решения этой задачи будут использоваться все имеющиеся административные и финансовые ресурсы.