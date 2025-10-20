Понедельник, 20 Октября 2025 16:33

АрмИнфо. Академический городок станет настоящим городом с современной инфраструктурой. Об этом в ходе церемонии открытия конференции "Академический городок Армения: Международный форум знаний"заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Как передает пресс-служба МОНКС, мероприятие стартовало по инициативе министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Фонда "Академический городок". В нем принимают участие президент РА Ваагн Хачатурян, руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, глава МОНКС Жанна Андреасян, глава делегации ЕС в РА посол Василис Марагос, другие ответственные лица.

В своем выступлении глава МОНКС отметила, что Академгородок станет не только национальным образовательным центром, но и открытой площадкой для международного сотрудничества. "В следующем году средства, выделяемые на образование, станут рекордными за всю историю независимости Республики Армения. И среди усилий, вложенных в эту сферу, программа "Академический городок" выделяется как мегапроект. Академгородок станет настоящим городом с современной инфраструктурой: улицами, парками, образовательными, исследовательскими, культурными и спортивными центрами. Он станет средой для реализации идей, создания технологий, развития и распространения знаний. Эта программа - не просто строительство. Это, прежде всего, содержательная инициатива, вокруг которой формируются инфраструктуры, конкурентоспособное высшее образование и исследования в соответствии с международными стандартами. Академгородок также является практической площадкой для реформирования государственных университетов и научных учреждений", - сказала Жанна Андреасян.