Понедельник, 20 Октября 2025 16:31

АрмИнфо. В рамках визита в Святой Престол премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Его Святейшеством Папой Львом XIV.

Как передает пресс-служба правительства, Его Святейшество приветствовал визит премьер-министра Пашиняна в Ватикан и его участие в церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна и шести других блаженных. Он указал на тесные отношения, установившиеся между Святым Престолом и Арменией, особо отметив роль Венецианской конгрегации мхитаристов в углублении этих связей.

Премьер-министр РА вновь поздравил Его Святейшество с избранием на пост Папы Римского, пожелав ему сил и успехов на трудном и ответственном пути исполнения его священной миссии. Он выразил уверенность, что под руководством Папы Льва XIV будет продолжена традиция тесного диалога между Святым Престолом и Арменией, а также неизменное внимание к важным для Армении вопросам.

В ходе встречи были затронуты также региональные вопросы. Собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также гуманитарные вопросы. Его Святейшество приветствовал прогресс, достигнутый в этом направлении, и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности.

Премьер-министр подтвердил приверженность правительства Армении мирной повестке дня на благо Армении и процветания и устойчивого развития региона.