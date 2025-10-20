Понедельник, 20 Октября 2025 16:28

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА получило сигналы о том, что образовательный процесс в некоторых дошкольных образовательных учреждениях Гюмри не был в полной мере организован, детей отправляли домой раньше времени, а родителей или сотрудников призывали к участию в митинге.

"Указанные действия нарушают право детей на образование, а также требования законодательства РА, регулирующего сферу образования, которое запрещает партийную, политическую и религиозную пропаганду, а также проведение политических мероприятий в образовательных учреждениях. Руководители и сотрудники должны проявлять политическую сдержанность. Министерство образования, науки, культуры и спорта предупреждает директоров всех образовательных учреждений обеспечить бесперебойность образовательного процесса и планирует представить отчет в правоохранительные органы на основании вышеуказанных сигналов", - говорится в заявлении.

Отметим, однако, что сегодня во всем Гюмри были проблемы с газо- и электроснабжением. Компания "Веолия джур" сообщила, что из-за аварии до 23:00 прекращено водоснабжение города, а сами горожане жалуются на отключение электроэнергии в ряде районах города.