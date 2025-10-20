Понедельник, 20 Октября 2025 15:06

АрмИнфо. Заключение трудовых договоров между работодателем и работником в электронном виде в будущем станет обязательным. Об этом 20 октября на пресс-конференции сообщил начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жора Саркисян.

По его словам, данный процесс в настоящее время осуществляется на добровольных началах, однако уже с 1 января 2026 года бумажное оформление трудовых договоров не будет действовать. Соответствующие поправки в Трудовом кодексе уже внесены Национальным Собранием РА. Более того, уже на ближайшем заседании правительства планируется принятие решения, согласно которому переводу на электронный формат подлежат и трудовые договора с работниками, проработавшими несколько лет.

Жора Саркисян сообщил, что действующая электронная система уже позволяет пока на добровольных началах заключать соответствующие договора. С 1 января по 31 декабря всем работодателям будет дано время на перевод трудовых договоров на электронный формат. Содержательно трудовые договора должны нести в себе информацию о самих договорах и всех тех обязанностях, которые будет нести работник в течение трудового года. После заполнения формы работодатель ставит свою электронную подпись или может уполномочить кого-то от своего имени поставить эту подпись. Человек, подающий (заявку) на работу, получит уведомление на свою электронную почту о том, что создан договор, и если он согласен со всеми пунктами договора, также его подписывает в электронном виде. Все это будет происходить на платформе " Это я". При этом начальник управления подчеркнул, что на этой платформе все работодатели в течение 2026 года смогут заполнить данные ранее принятых на работу сотрудников.