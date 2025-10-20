|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
АрмИнфо. Лидер партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц назвал политическим заказом уголовное дело, возбужденное против оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна.
"Уголовное дело, возбужденное против Вардана Гукасяна, не только не имеет никакой юридической силы, но и является результатом откровенно политического заказа: оно последовало за публичным заявлением Пашиняна о необходимости "вышвырнуть" с политической арены. Проблема здесь не в личности Гукасяна",- уверен Суренянц.
По его словам, проблема гораздо глубже: перед парламентскими выборами власть целенаправленно девальвирует институт выборов, наглядно показывая обществу, что это больше не реальный путь к переменам.
"Пашинян закрывает мирный и институциональный путь к политическим преобразованиям, что со временем неизбежно приведет к общественному сопротивлению, массовому неповиновению и даже потрясениям", - заключил политик.
С раннего утра силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Антикоррупционный комитет сообщил, что обыски прошли в рамках уголовного дела о взяточничестве. Сообщалось о задержании 8 лиц, в том числе и главы общины Гюмри. Однако, тысячи граждан собрались у мэрии Еревана и не позволяют правоохранителям увезти оппозиционного мэра Вардана Гукасяна. Ситуация у здания мэрии напряженная.
