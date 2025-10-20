Arminfo.info


Депутат от партии власти: расследование в отношении мэра Гюмри велось еще до сегодняшних событий в городе

АрмИнфо.  Расследование в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна велось еще до сегодняшних событий в городе. Об этом 20 октября в беседе с журналистами заявил председатель комиссии  Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, Гукасян не должен был нарушать закон. Депутат подчеркнул, что заявление премьер- министра Никола Пашиняна в отношении мэра Гюмри не повлияло на деятельность правоохранительных органов.

Напомним, что сегодня по обвинению в требовании и получении взятки в особо крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с Варданом Гукасяном.

Отметим, что 1 октября, выступая в парламента Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей.  Он также назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, заявив о своем намерении "исправить эту ситуацию". 

Армения и Казахстан изучают возможности наращивания торгово-экономического сотрудничестваАрмения и Казахстан изучают возможности наращивания торгово-экономического сотрудничества