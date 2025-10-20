Понедельник, 20 Октября 2025 11:50

АрмИнфо. Восемь человек задержаны по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и даче взятки группе должностных лиц общины Гюмри. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

Согласно источнику, в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, были получены фактические данные о фактах требования и получения взятки главой общины Гюмри и главным архитектором. В рамках возбужденного уголовного дела приняты решения о возбуждении публичного уголовного преследования и задержании восьми человек, включая главу общины. В результате принятых мер было выявлено, в частности, что глава общины Гюмри и главный архитектор, узнав о том, что гражданин построил самовольную постройку площадью около 1500 м2 по адресу улица Гарегина Нжде, 1/9 в общине Гюмри, подлежащую сносу, пришли к предварительному соглашению о заключении с гражданином коррупционной сделки, пообещав не предпринимать никаких мер по сносу самовольной постройки, более того, составить официальные поддельные документы о том, что постройка снесена и построена заново, для ее легализации, потребовав взамен крупную взятку в размере четырех миллионов драмов. Для реализации преступного замысла главный архитектор по предварительной договоренности с главой общины и с его ведома, неоднократно встречался с гражданином, построившим самовольную постройку, обсуждая с ним детали процесса легализации постройки, а также обстоятельства поэтапной передачи запрашиваемой суммы взятки по схеме "действие-деньги-действие-деньги", тем самым предъявляя окончательное требование о взятке и получая обещание её дать.

Кроме того, в ходе уголовного производства были получены фактические данные о том, что участники преступной группы, стремясь обеспечить конспирацию и непрерывность своих коррупционных действий, целенаправленно воздействовали на неугодных им членов Совета общины Гюмри с целью сбора различной информации о них и установления контроля над ними посредством шантажа. Помимо вышеизложенного, в ходе предварительного расследования уголовного дела получены фактические данные о том, что глава общины, воспользовавшись предоставленной ему должностным положением возможностью, фактически инициировал процесс создания искусственных оснований для приватизации используемого им и находящегося на балансе общины земельного участка на имя фигуранта и подделки официальных документов в целях легализации самовольно возведенного здания, принадлежащего его близкому родственнику. Кроме того, в ходе расследования были получены фактические данные о получении главным архитектором взяток в различных размерах от ряда граждан за совершение незаконных действий еще по 6 делам.

В уголовном производстве продолжают проводиться масштабные оперативно-следственные и доказательные мероприятия, направленные на полное раскрытие структуры и механизмов функционирования коррупционной схемы, а также полного круга лиц, вовлеченных в преступную сеть.