Понедельник, 20 Октября 2025 11:47

АрмИнфо. Государственная некоммерческая организация "Национальный центр технической безопасности" будет ликвидирована, ее функции будут переданы частным компаниям. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 20 октября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "О государственном регулировании в сфере технической безопасности".

По словам заместителя министра внутренних дел РА Армена Мкртчяна, в настоящее время Центр входит в структуру МВД и зачастую осуществляет те же функции, что и частные организации, имеющие соответствующую аккредитацию. Очень часто эти функции дублируются, и по этой причине предлагается ликвидировать структуру при МВД, переложив проведение технической экспертизы на частный сектор. В то же время, вопросами регулирования данной сферы будет заниматься МВД.