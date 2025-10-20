Arminfo.info


 Понедельник, 20 Октября 2025 10:31
Александр Аванесов

АНК: Власти Армении нарушили Конституцию РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль адвоката их незаконных действий

АНК: Власти Армении нарушили Конституцию РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль адвоката их незаконных действий

АрмИнфо.  Власти Армении нарушили Конституцию РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль адвоката их незаконных действий. Об этом говорится в заявлении юридической комиссии партии Армянский Национальный Конгресс (АНК).

В документе напоминается, что 16 октября АК выступил с заявлением, осуждающим новую волну репрессий против Армянской Апостольской Церкви.  Касаясь обвинения, выдвинутого против предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна, Армянский Национальный Конгресс, в частности, отметил, что оно предъявлено по статье Уголовного кодекса, которая на момент совершения предполагаемого преступления, то есть в 2021 году ещё не вступила в силу, поскольку новая редакция Уголовного кодекса, содержащая указанную статью, вступила в силу лишь с 1 июля 2022 года.

"Следовательно, оценка деяния в соответствии с новой редакции Уголовного кодекса является грубым нарушением статьи 72 Конституции Республики Армения. Действительно, статья 163 старого Кодекса (часть 2) предусматривала уголовную ответственность только за "принуждение к участию в законных собраниях с применением насилия или угрозой его применения". В заявлении о предполагаемом деянии, преступлении Даниела Иоаннисяна, не содержится информации о применении насилия или угрозе его применения. Следовательно, это не могло служить основанием для предъявления обвинения.  Между тем, предполагаемое деяние, послужившее основанием для обвинения, а именно статья 236, часть 3 нового Уголовного кодекса (принуждение к участию в собрании), "совершенное с использованием служебных или должностных полномочий либо обусловленного ими влияния", криминализировано только  новой редакцией Уголовного кодекса, поэтому в 2021 году оно не считалось преступлением и не могло служить основанием для возбуждения уголовного дела", - подчеркивается в заявлении юридической комиссии АНК.

Таким образом, считают авторы документа, получается, что, выдвинув обвинение епископу Мкртичу Прошяну и связанным с ним лицам, власти грубо нарушили статью 72 Конституции РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль не только "главного адвоката власти", но и того, кто дезинформирует наше общество, оправдывает и покрывает беззакония властей. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Спикер парламента Армении в Женеве встретится с главой ММ АзербайджанаСпикер парламента Армении в Женеве встретится с главой ММ Азербайджана
Депутат от партии власти: расследование в отношении мэра Гюмри велось еще до сегодняшних событий в городеДепутат от партии власти: расследование в отношении мэра Гюмри велось еще до сегодняшних событий в городе
Стало известно о задержании мэра ГюмриСтало известно о задержании мэра Гюмри
В Горисе при содействии стран ЕС открыт Центр для пожилых людейВ Горисе при содействии стран ЕС открыт Центр для пожилых людей
Экс-глава КГД: Власть продолжает действовать не по логике правового государства, а с программой воспроизводства посредством террораЭкс-глава КГД: Власть продолжает действовать не по логике правового государства, а с программой воспроизводства посредством террора
Сквер консерватории передан в ведение мэрии ЕреванаСквер консерватории передан в ведение мэрии Еревана
Восемь человек задержаны по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и даче взятки группе должностных лиц общины ГюмриВосемь человек задержаны по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и даче взятки группе должностных лиц общины Гюмри
ГНКО ГНКО "Национальный центр технической безопасности" будет ликвидирована
Сотрудники Антикоррупционного комитета проводят обыски в мэрии города ГюмриСотрудники Антикоррупционного комитета проводят обыски в мэрии города Гюмри
АНК: Власти Армении нарушили Конституцию РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль адвоката их незаконных действийАНК: Власти Армении нарушили Конституцию РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль адвоката их незаконных действий
Глава МИД Армении отправился в ЛюксембургГлава МИД Армении отправился в Люксембург
Пашинян в Ватикане провел встречу с Католикосом-Патриархом Дома Киликийского Католикосата армянПашинян в Ватикане провел встречу с Католикосом-Патриархом Дома Киликийского Католикосата армян
Германия отозвала своего посла из Грузии для консультацийГермания отозвала своего посла из Грузии для консультаций
Гарегин Второй: Несмотря на предосудительные антицерковные действия правящей власти - Святая Церковь непоколебимаГарегин Второй: Несмотря на предосудительные антицерковные действия правящей власти - Святая Церковь непоколебима
Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Авазинская политическая декларация»Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Авазинская политическая декларация»
На площади Свободы стартовал митинг движения <По нашему>На площади Свободы стартовал митинг движения <По нашему>
Арарат Мирзоян: Либо нормальные партнеры уважают друг друга или решения друг друга, либо это партнерство нуждается в обновленииАрарат Мирзоян: Либо нормальные партнеры уважают друг друга или решения друг друга, либо это партнерство нуждается в обновлении
В МИД Армении считают вполне реалистичным сроком достичь безвизового режима с ЕС в течение 1-2 летВ МИД Армении считают вполне реалистичным сроком достичь безвизового режима с ЕС в течение 1-2 лет
Арарат Мирзоян: Не вижу никакой проблемы для открытия армяно­турецкой границыАрарат Мирзоян: Не вижу никакой проблемы для открытия армяно­турецкой границы
Все как у обычных соседей: Арарат Мирзоян рассказал о перспективах разблокирования коммуникаций в регионеВсе как у обычных соседей: Арарат Мирзоян рассказал о перспективах разблокирования коммуникаций в регионе
В Конституции Армении нет ничего, чтобы указывало на территориальные претензии к Азербайджану - Арарат МирзоянВ Конституции Армении нет ничего, чтобы указывало на территориальные претензии к Азербайджану - Арарат Мирзоян
ЦИК представила порядковые номера партий, участвующих в выборах Совета старейшин ВагаршапатаЦИК представила порядковые номера партий, участвующих в выборах Совета старейшин Вагаршапата
В Шираке состоится традиционный фестиваль ХапамыВ Шираке состоится традиционный фестиваль Хапамы
Президент РА: Нам необходим серьёзный анализ, чтобы понять, как мы можем воплотить в реальность идею Президент РА: Нам необходим серьёзный анализ, чтобы понять, как мы можем воплотить в реальность идею "Перекрёстка мира"
В Первопрестольном Эчмиадзине отреагировали на публикации в провластных СМИ с В Первопрестольном Эчмиадзине отреагировали на публикации в провластных СМИ с "прослушки разговора архиепископа Натана Ованнисяна"
Оппозиционер: Армения стала раем для шпионажа и прослушиванияОппозиционер: Армения стала раем для шпионажа и прослушивания
Задержаны ректор и проректор педагогического университета имени Хачатура АбовянаЗадержаны ректор и проректор педагогического университета имени Хачатура Абовяна
Адвокат Эрик Алексанян заявил о проведении бессрочной забастовки в связи с арестом своего коллегиАдвокат Эрик Алексанян заявил о проведении бессрочной забастовки в связи с арестом своего коллеги
АРФД призвала Католикоса Всех армян и Католикоса Великого Дома Киликийского объединить усилия для защиты Церкви от властей АрменииАРФД призвала Католикоса Всех армян и Католикоса Великого Дома Киликийского объединить усилия для защиты Церкви от властей Армении
IDBank выпустил шестой транш облигаций 2025 года IDBank выпустил шестой транш облигаций 2025 года 
Армянский правозащитник: Власти готовят инфопочву для ареста Католикоса всех армянАрмянский правозащитник: Власти готовят инфопочву для ареста Католикоса всех армян
Адвокат Александр Кочубаев должен защитить кандидатскую диссертацию 1 ноября 2025 года - профессорАдвокат Александр Кочубаев должен защитить кандидатскую диссертацию 1 ноября 2025 года - профессор
Армения заявила о готовности к тесному сотрудничеству с Движением неприсоединения в продвижении общих целей мираАрмения заявила о готовности к тесному сотрудничеству с Движением неприсоединения в продвижении общих целей мира
Задержан экс-мэр Иджевана и его сынЗадержан экс-мэр Иджевана и его сын
Посол Армении и спецпосланник Трампа обсудили ход выполнения вашингтонских договоренностейПосол Армении и спецпосланник Трампа обсудили ход выполнения вашингтонских договоренностей
Бухгалтер Арагацотнской епархии ААЦ отправлена под домашний арестБухгалтер Арагацотнской епархии ААЦ отправлена под домашний арест
В офисе  Защитника прав человека РА прокомментировала арест адвокатаВ офисе  Защитника прав человека РА прокомментировала арест адвоката
Политик требует признать недействительным решение об исключении изображения горы Арарат из штампа при пересечении государственной границы АрменииПолитик требует признать недействительным решение об исключении изображения горы Арарат из штампа при пересечении государственной границы Армении
Политолог: ААЦ вынуждена стать единственным институтом гражданского общества, стремясь заменить сломанный костяк обществаПолитолог: ААЦ вынуждена стать единственным институтом гражданского общества, стремясь заменить сломанный костяк общества
Арам I осудил нарушение подходов и норм национальных ценностей и создание антинациональной атмосферы в АрменииАрам I осудил нарушение подходов и норм национальных ценностей и создание антинациональной атмосферы в Армении
Посол ЕС о Посол ЕС о "маршруте Трампа": Евросоюз последовательно поддерживает мир в регионе
Беззаконие, развязанное режимом Никола Пашиняна, выходит на новый уровень - заявление АНКБеззаконие, развязанное режимом Никола Пашиняна, выходит на новый уровень - заявление АНК
В МИД Туркменистана состоялось четвертое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»В МИД Туркменистана состоялось четвертое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»
Глава Палаты адвокатов осудил применение непропорциональной силы при задержании адвоката КочубаеваГлава Палаты адвокатов осудил применение непропорциональной силы при задержании адвоката Кочубаева
АНК: освобождение Армении от отвратительной парочки стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасностиАНК: освобождение Армении от отвратительной парочки стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасности
Премьер РА: Путь к успеху во всех сферах, включая физическую культуру и спорт, лежит через образованиеПремьер РА: Путь к успеху во всех сферах, включая физическую культуру и спорт, лежит через образование
Епископы: Правящая политическая сила Армении продолжает реализацию злонамеренного плана по развалу Армянской ЦерквиЕпископы: Правящая политическая сила Армении продолжает реализацию злонамеренного плана по развалу Армянской Церкви
Премьер-министр РА принял архиепископа Шаана СаргсянаПремьер-министр РА принял архиепископа Шаана Саргсяна
Суд заключил адвоката Кочубаева под арест на два месяцаСуд заключил адвоката Кочубаева под арест на два месяца
В Армении задержан известный адвокат Александр Кочубаев, вставший на защиту служителей церквиВ Армении задержан известный адвокат Александр Кочубаев, вставший на защиту служителей церкви
Заседание суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна и других продолжается в закрытом режимеЗаседание суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна и других продолжается в закрытом режиме
Франкоязычный международный фестиваль исполнительских искусств Theatron пройдет в ряде городов АрменииФранкоязычный международный фестиваль исполнительских искусств Theatron пройдет в ряде городов Армении
Политолог: Сегодняшняя Армения всегда будет напоминать туркам им об их сложном прошломПолитолог: Сегодняшняя Армения всегда будет напоминать туркам им об их сложном прошлом
СНБ призывает граждан Армении к бдительностиСНБ призывает граждан Армении к бдительности
Будет ли закрыт телеканал Будет ли закрыт телеканал "Шогакат"?
Ашот Минасян приговорён к 2 годам лишения свободыАшот Минасян приговорён к 2 годам лишения свободы
Граждане иностранных государств, ищущие работу в Армении, должны будут иметь на руках рабочую визуГраждане иностранных государств, ищущие работу в Армении, должны будут иметь на руках рабочую визу
Пашинян: С моей стороны нападок на Армянскую Апостольскую церковь нетПашинян: С моей стороны нападок на Армянскую Апостольскую церковь нет
В Армении будет внедрен полноценный механизм электронного уведомления физических и юридических лицВ Армении будет внедрен полноценный механизм электронного уведомления физических и юридических лиц
Вардан Овакимян стал военным атташе при представительстве РА в ЕС и при посольстве РА в Королевстве БельгияВардан Овакимян стал военным атташе при представительстве РА в ЕС и при посольстве РА в Королевстве Бельгия
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение




В Минтеруправления обсудили перспективы развития логистического маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-АрменияВ Минтеруправления обсудили перспективы развития логистического маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения