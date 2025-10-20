Понедельник, 20 Октября 2025 10:31

АрмИнфо. Власти Армении нарушили Конституцию РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль адвоката их незаконных действий. Об этом говорится в заявлении юридической комиссии партии Армянский Национальный Конгресс (АНК).

В документе напоминается, что 16 октября АК выступил с заявлением, осуждающим новую волну репрессий против Армянской Апостольской Церкви. Касаясь обвинения, выдвинутого против предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна, Армянский Национальный Конгресс, в частности, отметил, что оно предъявлено по статье Уголовного кодекса, которая на момент совершения предполагаемого преступления, то есть в 2021 году ещё не вступила в силу, поскольку новая редакция Уголовного кодекса, содержащая указанную статью, вступила в силу лишь с 1 июля 2022 года.

"Следовательно, оценка деяния в соответствии с новой редакции Уголовного кодекса является грубым нарушением статьи 72 Конституции Республики Армения. Действительно, статья 163 старого Кодекса (часть 2) предусматривала уголовную ответственность только за "принуждение к участию в законных собраниях с применением насилия или угрозой его применения". В заявлении о предполагаемом деянии, преступлении Даниела Иоаннисяна, не содержится информации о применении насилия или угрозе его применения. Следовательно, это не могло служить основанием для предъявления обвинения. Между тем, предполагаемое деяние, послужившее основанием для обвинения, а именно статья 236, часть 3 нового Уголовного кодекса (принуждение к участию в собрании), "совершенное с использованием служебных или должностных полномочий либо обусловленного ими влияния", криминализировано только новой редакцией Уголовного кодекса, поэтому в 2021 году оно не считалось преступлением и не могло служить основанием для возбуждения уголовного дела", - подчеркивается в заявлении юридической комиссии АНК.

Таким образом, считают авторы документа, получается, что, выдвинув обвинение епископу Мкртичу Прошяну и связанным с ним лицам, власти грубо нарушили статью 72 Конституции РА, а Даниел Иоаннисян взял на себя роль не только "главного адвоката власти", но и того, кто дезинформирует наше общество, оправдывает и покрывает беззакония властей.