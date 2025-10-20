Понедельник, 20 Октября 2025 10:30

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 20 октября с рабочим визитом посетит Люксембург. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, Мирзоян примет участие в министерской встрече на тему "Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность", организованной Европейским союзом. Запланированы также двусторонние встречи.