Понедельник, 20 Октября 2025 10:28

АрмИнфо. В ходе рабочего визита в Святой Престол (Ватикан) премьер-министр РА Никол Пашинян встретился в гимназии Левонян при Армянской Католической церкви Святого Николая в Риме с Католикосом- Патриархом Дома Киликийского Его Святейшеством Блаженнейшим Рафаэлем Бедросом XXI Минасяном и с его воспитанниками.

Как передает пресс-служба правительства РАЮ в ходе встречи в формате вопросов и ответов обсуждались вопросы внутренней и внешней политики Армении, текущие проблемы, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, региональные события, а также шаги, направленные на преодоление существующих вызовов.

Стороны также обменялись мнениями о работе, проводимой по распространению и сохранению христианских ценностей, а также другие духовные и социальные темы.

В завершение встречи Католикос-Патриарх Дома Киликийского, Его Святейшество Блаженнейший Рафаэль Бедрос XXI подарил премьер-министру Пашиняну реликвию из церковного облачения Святого Игнасия Малояна, используемую во время литургии и хранящуюся в музее монастыря Зммар (Бзуммар) в Ливане. Католикос-Патриарх также вручил премьер-министру памятную медаль, изготовленную в память о церемонии канонизации, состоявшейся в Ватикане 19 октября.