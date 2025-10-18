Суббота, 18 Октября 2025 16:55

АрмИнфо. На площади Свободы стартовал митинг движения <По нашему> в поддержу известного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна.

Представители Движения отметили, что сегодняшний митинг много чего поменяет, поскольку собравшиеся решительны и едины в намерении бороться с беззаконием, происходящем сегодня в нашей стране. Единственным выходом из сложившейся ситуации они считают - смену власти. <Движение <По нашему> берет на себя эту ответственность, чтобы вывести страну из сложного положения, чтоб достичь справедливости. Потому что происходящее в нашей стране не умещается в логику, ни в правовом, ни в политическом, ни человеческом смысле>, - отметили они.

На вопрос готовы ли политические силы Армении взять на себя удар, который сейчас власти наносят Армянской Апостольской церкви, было отмечено, что Самвел Карапетян и движение <По нашему> изначально заявило об этой готовности.

<Всем известно, что в нашей идеологии и действиях - приоритетом является защита ААЦ и национальных ценностей>, - отметили представители Движения.

Как ранее анонсировалось после акции на площади Свободы состоится шествие к зданию Службы национальной безопасности, где содержится Самвел Карапетян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.