Суббота, 18 Октября 2025 16:25

АрмИнфо. Российские СМИ, члены российского парламента, политики, эксперты действительно время от времени очень жестко критикуют Армению, правительство, суверенные решения, даже персоналии, имею в виду лидеров Армении, и конечно это усугубляет непонимание и разногласие между Арменией и Россией. Подобное мнение в интервью DW высказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он заметил, что армянская сторона обращала внимание российских коллег на эти пропагандистские атаки, но их ответ не был удовлетворительным. В этой связи Мирзоян подчеркнул, что демократия - это суверенное решение Армении, это ее выбор. Глава ведомства рассказал, что Армения углубляет отношения со своими стратегическими партнерами - с ЕС, США. <Так что, либо нормальные партнеры уважают друг друга или решения друг друга, либо это партнерство нуждается в обновлении>, - подчеркнул глава МИД.

На замечание интервьюера, что у России есть значительный инструментарий давления на Армению и прямой вопрос, не боится ли наша страна Россию, Мирзоян отметил, что РФ является одним из главных экономических и торговых партнеров, но Армения диверсифицирует практически все, включая торговлю, экономику, рынок поставок и т.д.

Министр также рассказал, что в Армения есть политические силы, которые настаивают на том, чтобы правительство стало <пророссийским>. Но, по словам главы МИД, подобные вопросы должны решать граждане Армении. <У людей есть возможность самостоятельно решать судьбу страны - это выборы. Наша политическая партия получила большинство голосов. Мы получили поддержку народа в выборах 2021 года после серьёзного внутриполитического кризиса, тогда было проведено несколько опросов общественного мнения. Наш премьер сказал, что демократия и углубление отношений с ЕС - это его личный приоритет и программа нашей политической партии. Поскольку сейчас правительство это мы - мы и будем воплощать эту программу. Если люди несогласные и не могут ждать следующих выборов, они могут выйти на улицу, организовать протесты и устроить революцию. Мы искусственно этому не препятствуем. Как видите революции не произошло, это означает молчаливую поддержку нашей программы со стороны населения, наших граждан. А если и этого недостаточно - то следующим летом у нас пройдут парламентские выборы. Поэтому во всем мире все должны уважать голос и решения наших граждан>, - заявил Мирзоян.

На вопрос готовится ли правящая партия к внешнему вмешательству, в том числе со стороны России, во время будущих выборов Армении, министр заметил, что они живут в этой атмосфере уже несколько лет. <Поэтому мы знаем, как работает эта машина. Мы видели множество попыток вмешательства со стороны внешних игроков, в том числе из той страны, которую вы упомянули. Вероятно, эти попытки будут нарастать. Мы уже говорили о том, что российские СМИ резко критикуют правительство Армении, демократию и т.д. Полагаем, что в ближайшие месяцы это может усилиться, но что есть, то есть>, - заключил он.