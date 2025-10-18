Суббота, 18 Октября 2025 14:49

АрмИнфо. Нет никакого коридора, есть TRIPP -маршрут Трампа за международный мир и процветание. Подобное заявил в интервью DW министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

<У нас сложилось впечатление, что в течение всех месяцев и лет переговоров, азербайджанская сторона пыталась предать этой территории какие-то признаки экстерриториального коридора. К примеру, Азербайджан требовал разместить по железной дороге дополнительные вооруженные силы третьей страны. Я помню, как они говорили о том, что российские войска должны быть размещены вдоль железной дороги. Это конечно было неприемлемо для нас>, - рассказал министр.

Все атрибуты суверенитета и национальной юрисдикции Армении над инфраструктурой, размещенной на этом отрезке пути, как подчеркнул Мирзоян, признаются Азербайджаном и США. <Так что у нас нет никакого дополнительного коридора на нашей земле. Важно знать, что речь идет не только об этом проходе, не только о соединении основной части Азербайджана с Нахиджеванской Автономной Республикой. Мы говорим в соглашении о разблокировании всех транспортных коммуникаций, всей инфраструктуры между двумя странами. Таким образом, мы, например, получаем доступ к азербайджанской железной дороге, ко всей системе, ко всей цепочке. Азербайджан получает доступ к нашей железной дороге. Все как у обычных соседей. Мы сможем проезжать через территорию друг друга. Это то, о чем мы договорились>, - пояснил глава МИД.

Управление этой дорогой, по его словам, должно осуществляться армяно-американским консорциумом. Последний может нанимать субподрядчиков для оказания услуг, и эти компании должны быть выбраны по взаимному согласию.

<Компания, которая будет выбрана, должна быть одобрена Арменией и Соединенными штатами. Мы открыты для сотрудничества со многими странами. Я никого не исключаю, но есть некоторые страны, кандидатуры которых могут быть потенциально отвергнуты>, - сказал министр.