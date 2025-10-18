Суббота, 18 Октября 2025 14:22

АрмИнфо. В Конституции Армении нет ничего, чтобы указывало на территориальные претензии к Азербайджану. Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос о препятствиях для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Он пояснил, что Конституции РА есть ссылка на Декларацию о независимости: в Конституции упоминается, что она основывается на Декларации, а затем уже идет основной текст Конституции. <Согласно нашему законодательству, безусловную юридическую силу имеют лишь те положения любого нормативного акта или Декларации о независимости, которые буквально цитируются в Конституции. Декларация же там не цитируется, только упоминается>, - разъяснил глава МИД Армении.

В этой связи он заметил, что проблемы, о которой говорит азербайджанская сторона, попросту не существует. <Тем не менее они видят такую проблему, поэтому выдвинул предварительные условия со своей стороны. Мы не согласны с этим условием. Но мы итак уже говорим о принятии новой конституции Армении с 2018 года. Так что этот вопрос стоит на повестке дня>, - добавил Мирзоян.

В частности, он напомнил, что Комиссия по конституционным реформам была создана задолго до войны, до переговоров или соглашений. Мирзоян сообщил, что Комиссия уже завершает свою работу, и скорее всего по этому вопросу будет проведен референдум. <Но он состоится после парламентских выборов, намеченных на следующее лето. Я думаю, это свидетельствует о том, какие шаги мы будем предпринимать в ближайшие дни и месяцы. Есть вещи, которые могут быть отложены>, - сказал министр.

На уточнение интервьюера, что если речь идет о выборах, то потребуется несколько лет прежде чем это произойдёт, Мирзоян заметил, что возможно все это займет 2 года.

<Важно подчеркнуть, что мы готовы подписать мирный договор немедленно. Текст согласован, парафирован, мы не видим никаких проблем и можем подписать его завтра>, - заявил глава МИД.