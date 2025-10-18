Суббота, 18 Октября 2025 13:11

АрмИнфо. В Министерстве территориального управления и инфраструктур РА в сотрудничестве с дипломатическим клубом <Астана> состоялся заключительный круглый стол, посвящённый перспективам развития логистического маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения.

Участники встречи обсудили возможности развития логистического маршрута. Как сообщает пресс-служба ведомства, были представлены инфраструктурные возможности Армении, существующие условия и планируемые программы. Также были затронуты вопросы участия частного сектора и возможности реализации новых форматов регионального сотрудничества.

Данное обсуждение стало завершающим этапом семидневного ознакомительного логистического тура, организованного по инициативе дипломатического клуба <Астана> и прошедшего по вышеуказанному маршруту.

Целью тура было содействие региональному сотрудничеству, укрепление взаимных экономических связей и повышение эффективности перевозок, а также ознакомление с потенциалом логистического маршрута и оценка его практического применения.

В обсуждении приняли участие заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, представители посольства Ирана, члены дипломатического клуба <Астана>, представители частного сектора, руководители компаний, эксперты, а также представители государственных структур и дипломатических кругов. Напомним, что в сентябре 2025 года в ходе 11-го заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии, вице-премьер Армении Мгери Григорян отметил, что Республика Армения поддерживает проект создания мультимодального грузового транспортного маршрута по маршруту Казахстан-Туркменистан- Иран-Армения. Он заметил, что параллельно уже осуществляются грузоперевозки по маршруту Китай- Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Армения, что свидетельствует о растущем интересе к расширению транспортно-логистических связей между странами.

<Полагаю, что эти грузоперевозки могут носить регулярный характер, особенно с учетом потенциального интереса армянских предпринимателей к возможностям Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", расположенного на казахстанско- китайской границе. Развитие межрегиональной транспортно-логистической инфраструктуры особенно важно для Армении в контексте реализации инфраструктурного проекта "Перекрёсток мира", - отметил вице-премьер РА.