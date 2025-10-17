Пятница, 17 Октября 2025 17:29

АрмИнфо.Президент РА Ваагн Хачатурян принял участие в круглом столе "Панорама транспортной логистики в Армении", организованном в Армянском государственном экономическом университете.

Как передает пресс-служба президента, в мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр

территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян, представители Национального Собрания и различных армянских организаций.

Президент выступил с вступительной речью, коснувшись программы "Перекрёсток мира" и ситуации, сложившейся после Вашингтонских соглашений от 8 августа. "Думаю, тема этой дискуссии - одна из самых обсуждаемых - это программа "Перекрёсток мира", представленная Республикой Армения. В этом контексте нам необходим серьёзный анализ, чтобы понять, как мы можем воплотить в реальность идею "Перекрёстка мира". Эта идея была представлена не только армянскому, но и международному сообществу два года назад. В начальный период существовал большой скепицизм относительно того, что это такое и в какой степени это может стать реальностью. Недостатка в критике не было, но время показало, что эта идея может стать важным импульсом для регионального сотрудничества и экономического взаимодействия", - отметил Президент, добавив, что ожидает услышать конкретные и практические предложения.

В своем выступлении Хачатурян подчеркнул, что в нынешних новых реалиях необходимо объединить потенциал различных государственных и научных структур для формирования адекватных ситуаций в стране и вокруг нее, оценок и уточнения направлений развития.