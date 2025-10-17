Пятница, 17 Октября 2025 17:27

АрмИнфо. Армения стала раем для шпионажа и прослушивания. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

По его словам, очередная утечка прослушки, которая сегодня появилась в социальных сетях, доказала, что премьер-министр РА Никол Пашинян

создал в Армении целую систему полного подчинения, порабощения и использования спецслужб и правоохранительных органов в качестве пешек.

"Все ресурсы брошены на выполнение любого политического заказа, любого безумного произвола (от поиска дьявола до чернорубашечников), и эти рабы не остановятся ни перед чем, повторяю, ни перед чем, даже перед тем, чтобы подготовить донос на собственных родственников, прежде чем начать прослушивание. Сегодня весь правительственный медиаресурс развернул масштабную атаку на Его Святейшество по заранее подготовленному сценарию, представив в качестве доказательства телефонный разговор священнослужителей, подлинность которого я не утверждаю. Несколько примечательных фактов: предположительно, запись была сделана в 2023 году и сейчас публикуется, а это значит, что Первопрестольный Эчмиадзин и духовенство годами находятся под круглосуточным наблюдением и прослушиванием. Записей много, и они хранятся в отдельных папках для использования, угроз и шантажа по мере необходимости", - отметил оппозиционер.

Он добавил, что "самая преступная группировка в Армении продолжает работать". "Никол (тот, кто отдаёт приказ), правоохранители, оперативники, весь общественный и государственный ресурс, чтобы прослушивать, снимать на видео, фотографировать и организовывать неофициальную утечку всего этого по мере необходимости, в политической конъюнктуре и по приказу. И последнее, нижнее звено - уже известный сайт medianews.am заместителя руководителя аппарата Никола Тарона Чахояна, где постоянно появляются все эти материалы. Я говорил об этом в Национальном Собрании на днях. Я не юрист, но разве все эти юристы в Следственном комитете, Службе национальной безопасности или в какой-то другой раболепной конторе не понимают, что за незаконное использование и распоряжение государственными средствами и ресурсами, они будут привлечены к ответственности? И они будут привлечены к ответственности. Я обещаю это. Мы обещаем. Корни этих людей, тех, кто занимается незаконной деятельностью, должны быть отсечены в Армении, чтобы в будущем не было ни Никола, ни его приспешников, ни той диктатуры, которая сейчас царит в нашей стране", - написал Гегам Манукян.