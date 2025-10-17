Пятница, 17 Октября 2025 16:30

АрмИнфо. Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн (АРФД) призвала Католикоса Всех армян Гарегина Второго (II) и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого (I) объединить усилия в деле защиты Армянской Церкви от нападков властей Армении.

"В связи с нападками, гонениями и антинациональными действиями, развязанными властями Армении против Армянской Апостольской Церкви, Бюро АРФД считает абсолютно неприемлемым делать виновником Его Святейшество Католикоса Киликийского Арама I, ответственному за всё это, что справедливо вызвало бурный протест армянской общины в Диаспоре и на Родине",- говорится в заявлении Бюро АРФД.

В Бюро отмечают, что произошедшее на Родине является спланированным нападением не только на Армянскую Церковь, но и на весь верующий армянский народ, его идентичность и национальный облик, и ни в коем случае не может рассматриваться как конфликт между церковью и государством.

"Недавние аресты высокопоставленных священнослужителей и предосудительное поведение властей Армении, направленное против церкви, настоятельно требуют от Католикосатов Армянской Апостольской Святой Церкви объединить усилия для защиты церкви, представляющей исключительную национальную ценность в жизни армянского народа.

Мы призываем, чтобы при тесном сотрудничестве двух Католикосатов Армянской Апостольской Святой Церкви и при постоянной поддержке нашего народа, объединившегося вокруг них, Армянская Церковь была защищена от всякого рода разрушительных внутренних и внешних посягательств, подрывающих и унижающих идентичность армянского народа", - говорится в заявлении Бюро.

Напомним, что в мае текущего года премьер Армении запустил масштабную антицерковную кампанию с целью подчинить Армянскую Апостольскую Церковь и сменить Католикоса в нарушение Конституции страны. В рамках этой кампании по надуманным предлогам были заключены глава движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и 16 его сторонников, затем был посажен на два года в тюрьму глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян. Более того, 15 октября были проведены обыски в Арагацотской епархии ААЦ. 13 священнослужителей были задержаны, двум в последствие, в том числе и главе епархии Мкртичу Прошяну следком предъявил обвинение. Они заключены под стражу.