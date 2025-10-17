Пятница, 17 Октября 2025 15:41

АрмИнфо. Власти Армении готовят информационную почву для ареста Католикоса всех армян Гарегина Второго, считает адвокат, член инициативы "Пять правозащитников" Рубен Меликян.

"Оккупационный режим начал информационную подготовку к аресту Его Святейшества, что является ключевым элементом нападения на Армянскую Апостольскую Святую Церковь. На одном из своих сайтов они опубликовали запись телефонного разговора, якобы состоявшегося в 2023 году между одним из Патриархов и неким священником, в котором священник обвиняет Его Святейшество в том, что тот "посоветовал" ему принять участие в каком-то митинге", - написал Меликян на своей странице в Фейсбук.

По его словам, дальнейшие шаги уже ясны, вопрос лишь во времени: сегодня, завтра, понедельник или через несколько дней.

"Принимая во внимание всё это, я хотел бы поделиться некоторыми тезисами. Во-первых, пленный Его Святейшество продолжает оставаться Его Святейшеством. В нашей многовековой истории было много случаев, когда наши Святейшие Патриархи попадали в плен к врагу. Этот случай также будет одним из таких. Во-вторых, Его Святейшество имеет полное право назначать наместника во время своего отсутствия для обеспечения нормального функционирования Церкви. В-третьих, если Первопрестольный позовет нас в Святой Эчмиадзин, мы должны быть готовы", - написал правозащитник.

Напомним, что в мае текущего года премьер Армении запустил масштабную антицерковную кампанию с целью подчинить Армянскую Апостольскую Церковь и сменить Католикоса в нарушение Конституции страны. В рамках этой кампании по надуманным предлогам были заключены глава движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и 16 его сторонников, затем был посажен на два года в тюрьму глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян. Более того, 15 октября были проведены обыски в Арагацотской епархии ААЦ. 13 священнослужителей были задержаны, двум в последствие, в том числе и главе епархии Мкртичу Прошяну следком предъявил обвинение. Они заключены под стражу.