Пятница, 17 Октября 2025 14:07

АрмИнфо.Доктор юридических наук, профессор Артур Гамбарян на своей странице в Facebook пишет, что адвокат Александр Кочубаев, незаконно преследуемый за свои выступления и задержанный по неописуемо постыдным основаниям, должен защитить кандидатскую диссертацию 1 ноября 2025 года в 11:00 в специализированном совете, действующем при Российско-Армянском (Славянском) университете.

"Вопиюще незаконное и необоснованное задержание Кочубаева фактически нарушает его конституционное право на образование (статья 38я) и свободу творчества (статья 43) Конституции РА. Более того, как считает профессор, свобода научного творчества не подлежит ограничению.

"Государство, министерство юстиции РА или Министерство образования, науки, культуры и спорта РА обязаны обеспечить конституционное право на образование и свободу научного творчества незаконно задержанного Кочубаева. Для участия в защите заявитель должен либо присутствовать на заседании специализированного совета, либо защита должна быть организована в месте содержания под стражей. Кстати, известны случаи, когда экспертизы организовывались в УИУ. Возможно, в политико­правовых системах, освобожденных от конституционных, законодательных, моральных и доктринальных ограничений, где применение заключения под стражу стало устойчивой практикой подавления свободы слова, наивно ожидать, что компетентные органы обеспечат право на образование и свободу научного творчества исследователя, подвергшегося политическому преследованию", - подчеркнул Артур Гамбарян.