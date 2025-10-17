|Президент РА: Нам необходим серьёзный анализ, чтобы понять, как мы можем воплотить в реальность идею "Перекрёстка мира"
АрмИнфо. Ереванский суд отправил под домашний арест сроком на два месяца главного бухгалтера Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви Наиру Алавердян. Об этом в социальных сетях сообщила адвокат Марине Фарманян.
По ее словам, тем самым, суд удовлетворил ходатайство следствия, требовавшего ареста Алавердян. Адвокат добавила, что защита планирует обжаловать решение суда.
Напомним, что ранее суд арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ, епископа Мкртича Прошяна и главу канцелярии епархии, иерея Гарегина Арсеняна. СК Армении сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении трех представителей епархии. Первопрестольный Эчмиадзин осудил задержания священников Арагацотнской епархии и назвал это попыткой дискредитации Церкви со стороны властей.
