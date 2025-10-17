Пятница, 17 Октября 2025 12:40

АрмИнфо. Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян потребовал признать недействительным решение правительства об исключении изображения горы Арарат из штампа при пересечении государственной границы страны. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"16 октября 2025 года я обратился в Административный суд РА с требованием признать недействительным пункт 4 части 1 постановления правительства РА от 11 сентября 2025 года, которым было принято решение об исключении изображения горы Арарат из штампа при пересечении государственной границы Армении с 1 ноября 2025 года. Заявление основано на ряде конституционно- правовых положений, согласно которым оспариваемое решение противоречит статьям 21, 23 и 56 Конституции Республики Армения, а также статье 2 Закона Республики Армения "О Гербе Республики Армения". По моему мнению, гора Арарат является не только государственным символом Республики Армения, но и основополагающим элементом национально-этнической идентичности армянского народа, исключение которой из государственного символического использования является шагом против этой идентичности", - считает Марукян.

Он отметил, что это решение правительства нарушает права граждан Республики Армения на сохранение идентичности и достоинства, гарантированные Конституцией. Оно также противоречит системе ценностей, сформированной общественным консенсусом в отношении государственных символов.

"Обоснования, данные премьер-министром, секретарем Совета безопасности и депутатами фракции "Гражданский договор" в отношении решения об удалении изображения горы Арарат, легитимируют подходы, противоречащие Конституции и подрывающие доверие общества к государственным символам. Я ходатайствовал перед судом о приостановлении действия оспариваемого решения до вынесения окончательного судебного акта по делу, отмечая, что его применение приведет к необратимым последствиям не только для меня, но и для общества", - написал политик.