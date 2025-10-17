Пятница, 17 Октября 2025 10:07

АрмИнфо.Арест адвоката Александра Кочубаева и его жестокая форма недопустимы и достойны осуждения. Об этом заявил глава палаты адвокатом Симон Бабаян.

Он констатировал, что в интернете появилось видео, запечатлевшее арест адвоката Александра Кочубаева.

"На нём наглядно видно, как обвиняемый в совершении преступления средней тяжести, не связанного с насилием, подвергается задержанию с элементами демонстративного унижения со стороны сотрудников правоохранительных органов в масках, укладывая его на асфальт. Таким образом, применение непропорциональной силы в отношении гражданина, особенно адвоката, становится карательным инструментом. Эта порочная практика заслуживает осуждения", - написал Бабаян на своей странице в Фейсбук.

Известный адвокат, глава адвокатской компании Contra Legem Александр Кочубаев был задержан 16 октября силовиками по выходу из Шенгавитского суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и еще 17 обвиняемых властями человек. Более того, провластный судья Масис Мелконян уже вынес вердикт по заключение адвоката под стражу сроком на два месяца.

Поводом к грубому задержанию, предпринятому с целью оказания психологического воздействия на юридическое сообщество, поддерживающее представителей ААЦ, стала его запись в соцсетях, где адвокат не очень цензурно высказался в отношении правоохранительной системы и самих властей Армении. "Следователи, прокуроры, судьи, продавшие души дьяволу, кара ваша будет небесной. Молю Господа не прощать вас, и вы искупите свою вину поколениями", поделился адвокат своими переживаниями после очередного силового рейда на представителей ААЦ. "Я тоже был офицером, и отказаться от погон было самым трудным решением в моей жизни. Но содержать семью можно и честным трудом, а не высасывая зарплату", - написал он.

Адвокат добавил и пару неприличных выражений, однако, по мнению его коллег, высказывающих свое отношение к инциденту, ни одно из них в качестве неперсонифицированного оскорбления не подпадает под статьи Уголовного кодекса.

Видимо эти высказывания очень обидели его бывших коллег, так как Кочубаев долго работал в системе Полиции, и тех, кто сегодня готов бросить в тюрьму все руководство Армянской Апостольской Церкви по политическим мотивам.