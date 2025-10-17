Пятница, 17 Октября 2025 10:06

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян накануне вечером принял участие в мероприятии, посвященном 80-летию Государственного института физической культуры и спорта.

Как передает пресс-служба правительства РА, в мероприятии также приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, ректор Государственного института физической культуры и спорта Тигран Симонян, профессорско-преподавательский состав института, студенты, представители научно-образовательной и культурной сфер, а также зарубежные гости.

По словам премьер-министра, Государственный институт физической культуры и спорта - это учреждение, к которому в Республике Армения испытывают много эмоций, поскольку славные спортивные успехи Армении, которыми все постоянно гордятся, связаны с деятельностью этого вуза. "Я понимаю, что сегодня в зале присутствует много людей, которые являются соавторами всех этих успехов, и я хочу воздать должное всем выдающимся деятелям, которые обеспечили славу нашего спорта и тем самым зарядили всех нас огромными эмоциями и энергией. Благодарю вас за ваш труд", - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, в этот праздничный день также очень важно зафиксировать, как следует распорядиться этим наследием. "Думаю, что нашей величайшей данью этому наследию будет то, что мы, как сказано в Новом Завете, не растратим доверенный нам успех или, по крайней мере, не добавим к нему ничего нового, а, используя традицию этого успеха, откроем новые страницы славы к славным страницам спорта, которые мы пережили до сих пор", - сказал премьер-министр. Он добавил, что путь к успеху во всех сферах, включая физическую культуру и спорт, лежит через образование. "То есть, если у нас нет серьёзных успехов в сфере образования, мы не можем иметь на соревновательных площадках больше, чем имеем сегодня", - констатировал глава государства.

В своем выступлении Никол Пашинян подчеркнул стратегическое значение Института. В этом контексте он рассказал о создании необходимой спортивной инфраструктуры в рамках программы "300 школ, 500 детских садов", а также о создании спортивных центров в регионах. "Сегодня мы уделяем особое внимание не только физкультурным залам во всех наших школах, но и инфраструктуре для занятий спортом на открытом воздухе. Мы ведем совместную работу с частным сектором по созданию спортивных центров в регионах", - отметил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в сфере здравоохранения существуют серьезные проблемы, в том числе из-за недостаточной мотивации граждан к здоровому образу жизни и занятиям спортом, что, в свою очередь, связано с нехваткой инфраструктуры. "Хочу сказать, что правительство создаст эти инфраструктуры, и мы ожидаем, что для их создания потребуются специалисты, потому что без соответствующих специалистов эти инфраструктуры не дадут того результата, на который мы все рассчитываем. Поэтому я хочу, чтобы сегодня, отмечая 80-летие Института физической культуры и спорта, мы также отметили открытие новой 80-летней страницы", - сказал Никол Пашинян, добавив, что необходимо проводить стратегические обсуждения и принимать решения о том, как использовать наследие предыдущих 80 лет, чтобы планировать следующие 80 лет и создавать как минимум такие же славные спортивные страницы в течение следующих 80 лет.